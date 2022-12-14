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美通膨放緩 股匯歡慶台幣大漲1.42角重返30.5元大關

2022/12/14 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國最新公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，股匯齊歡慶，台股大漲逾200點，新台幣匯率收盤也強升1.42角，收在30.582元，重返30.5元價位。

美國公布11月CPI年增7.1%，低於市場預期的7.3%，美股四大指數全數收紅，美元指數則應聲重挫。

美國通膨降溫的跡象愈來愈明確，市場期待聯準會放緩升息步調，股匯市群起歡慶，亞股一片紅通通，台股今天也開高走高，大漲216.4點，站回月線14690點。

外匯交易員表示，美元指數重摔，又有外資匯入、出口商進場拋匯帶動，新台幣匯率今天以30.660元開盤後升勢再起，匯價一路走揚，盤中最高升抵30.541元，台北及元太外匯市場總成交金額則為14.47億美元。

美國公布最新通膨數據後，緊接著就是美國聯準會的利率會議，外匯交易員指出，聯準會利率決策以及主席鮑爾會後對終點利率、明年經濟展望等看法，仍將牽動市場神經，並成為後續金融市場操作指引，各界都屏息以待。（編輯：潘羿菁）1111214

#美國
#聯準會
#鮑爾
鮑爾
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