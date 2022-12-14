雷仲達：升息邁入尾聲 明年債市改善股市不悲觀

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（中央社記者張璦台北14日電）展望經濟，合庫銀行董事長雷仲達今天表示，歐美鷹派升息對經濟有所抑制，預估明年全球經濟成長將放緩，但隨升息邁進尾聲，債市明年會較今年改善，股市方面也不悲觀，不過，台灣出口落入衰退，將會是隱憂。

合作金庫商業銀行今天舉辦「合庫銀行企業工會團體協約簽約典禮」，董事長雷仲達會後接受媒體聯訪。

雷仲達表示，今年美國、歐洲快速升息，對經濟有所抑制，估計明年全球經濟，似乎會比今年稍微差一些，仍在成長軌道上、只是減緩下來，國內也是如此，明年經濟成長率預測多在3%以下，同時，許多國家採購經理人指數（PMI）最近都在50以下，顯示經濟動能有點弱。

針對股債市，雷仲達認為，「今年（升息）真的升得太猛、債券價格跌得太厲害」，隨升息進入尾聲，明年這一狀況會改善，市場將會充分反映；股市「我個人不悲觀」，因為隨疫情趨緩，內需服務業有望成長、消費增加，帶來支撐，但台灣今年11月出口年減幅度已達雙位數，這會是未來的隱憂，但也不排除未來有轉機出現。

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房市方面，雷仲達指出，先前一系列政府管控措施，現在效果出來了，台灣房價要像之前那樣成長、不容易，現在市場處於觀望，預料後續「價」會稍微下跌，但「量」的萎縮會比較明顯。

展望房貸業務量，雷仲達表示，會跟著房市走，明年應會成長，但幅度會比較小；至於利率，他指出，為年輕族群、首購族減壓、政府立場應不會變，但兩屋、三屋族，就會比照市場、同業行情，反映央行升息。（編輯：楊凱翔）1111214