中華電推數位共享 解決偏鄉師資與醫療問題

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（中央社記者吳家豪台北15日電）中華電信及中華電信基金會今天宣布與誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院合作，以數位共享方式解決偏鄉師資難覓、醫療資源有限的問題，打造數位賦能生態系。

在今天合作記者會中，中華電信集結逾10年來透過科技推動數位賦能的過程，藉由照片展覽方式分享歷程，未來也將把展出內容移至中華電信總公司1樓，分享給所有員工。

中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義表示，中華電信近幾年發現在偏鄉教育生態鏈上，有師資缺乏、流動率高的問題，人口老化、醫療資源受限等議題也日趨嚴重，顯示偏遠社區需要更多元的關懷。

他說，中華電信與誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院合作，由中華電信集團投入網路建設與架設溝通平台，串接合作夥伴提供的教育、醫療等資源，協助偏鄉學童持續吸收教學資源，並藉由5G專網推動緊急醫療照護服務。

誠致教育基金會董事長李吉仁指出，受少子化影響，台灣少於6班的國中小學有1300所，占比超過1/3。尤其國中階段分科教學，受限於學校編制與基本授課時數規定，全校只有1位社會或自然老師負責跨年級、跨科教學是常態，教學準備與班級經營負擔都很沉重。

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李吉仁說，透過中華電信的贊助支持，得以全面優化校園網路建置，確保師生同步上線的跨校遠距教學能穩定進行，逐步發展成跨校線上共課模式，一方面減輕教師備課負擔，另一方面協助小校學生拓展多元視野、提升學習動機。

此外，輔仁大學與若瑟醫院合作，讓醫生於偏鄉實地看診做基礎檢查後，藉由中華電信網路技術立即連線遠端醫療院所，進行必要後續處理，未來也將嘗試提供一對一線上陪伴、學習手作、預防失智等多元課程給偏鄉老人家。（編輯：趙蔚蘭）1111215