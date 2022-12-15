台灣大推雲端遊戲掌機 拓展遊戲市場

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電信業者台灣大哥大15日與Logitech G、NVIDIA共同宣布Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機在台上市，配備7吋1080p FHD螢幕，由台灣大獨家銷售。中央社記者吳家豪攝 111年12月15日

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電信業者台灣大哥大瞄準遊戲市場，今天與Logitech G、NVIDIA共同宣布Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機正式在台上市，首創一站式雲遊戲體驗。

台灣大哥大個人用戶事業群副總經理暨商務長林東閔接受媒體採訪表示，近年推廣NVIDIA GeForce NOW雲端遊戲服務，玩家不必受限於電腦配置，但在移動時遊玩比較不方便；而且雙手使用觸控螢幕玩遊戲，很容易擋到畫面。

根據台灣大內部數據統計，今年以來雲端遊戲用戶人數比去年成長超過120%。林東閔說，台灣的遊戲玩家密度是全世界最高，以台灣大目前用戶數約700萬來看，其中超過百萬是遊戲玩家。

林東閔表示，台灣大聚焦遊戲代理發行和遊戲投資，結合網路設備帶動內容體驗，不再只是單向賣終端裝置，無論玩家預算高低，幾乎都可以滿足需求。透過訂閱制服務，台灣大可以確保有長足的投資收益，繼續加碼遊戲事業。

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電競周邊大廠Logitech台港澳總經理施前江說，台灣是繼北美後，第2個開賣G CLOUD雲端遊戲掌機的市場；期待電競品牌能呈現更多元的面向，走入消費者的日常生活。

Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機配備7吋1080p FHD螢幕、長達12小時電池續航力，重量463公克，由GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲服務提供上千款熱門遊戲，透過雲端伺服器，可省去等待遊戲下載安裝的時間。（編輯：楊蘭軒）1111215