台股跌勢收斂 重回14500點之上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）美股重挫，台股由台積電領跌，一度重挫286.36點，摜至14447.77點，隨後跌勢收斂，重回14500點之上。

截至11時，加權指數來到14557.55點，下挫176.58點，成交值新台幣1334.13億元，8大類股皆墨。

美國費城半導體指數大跌4.17%，台積電今天早盤來到465.5元，下挫15元，隨後跌勢縮小，回到470元之上；聯電早盤下跌1.3元，隨後跌勢也緩和，來到43.7元下挫0.55元。

蘋果光學鏡頭供應商大立光11月合併營收創2年以來新高，外資調高目標價，今天盤中低點2200元，下跌70元，跌勢也同步縮小；鴻海15日公告投資13.62億元在電動車子公司以及鴻揚半導體，鴻海盤中測試100元整數關卡後，回到平盤101.5元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股今天大跌主要還是受美股影響，美聯準會（Fed）升息2碼，趨勢明顯好轉，短線指數震盪整理。（編輯：張均懋）1111216