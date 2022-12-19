匯率助攻 台灣PCB業第3季產值創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北19日電）台灣電路板協會（TPCA）今天公布2022年第3季台商兩岸印刷電路板（PCB）產業產值達新台幣2492億元，創歷年同期新高，年增12.6%，成長優於預期，主要受惠於新台幣貶值。

TPCA預估今年第4季產值可達2644億元，年增9.8%；全年產值上看9333億元、年增14.1%，繼去年首次突破8000億元關卡後再創新高。

TPCA發布新聞稿說明，今年遭逢景氣轉折，年初時電子產業普遍沉浸於2021年的樂觀氛圍，但隨著國際情勢的轉變如俄烏戰爭爆發、中國封控升溫，以及伴隨著高通膨、高庫存等不利因素，使得電子產業對未來展望趨於保守。

TPCA指出，雖然負面衝擊從今年第3季起顯著發酵，但高階產品需求如高效能運算、蘋果產品等仍維持高檔，台灣PCB產業在先進製造拓展有成，以及美元升值有利於新台幣營收計算的助益下，最終表現仍優於原先預期。

值得關注的是，PCB板廠業績呈現兩極化的狀況，雖然指標性大廠仍維持高速成長，但規模較小的廠商第3季訂單掌握度不如大廠理想。

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TPCA表示，第4季雖然也是傳統旺季，但全球通膨未解、終端需求下滑明顯，疫情以來建立的高庫存尚需時間去化，另外富士康鄭州廠因疫情管制造成的騷動，也影響蘋果高階手機iPhone 14 Pro產量，因此第4季外部環境仍相當嚴峻。

TPCA表示，在第4季強勢美元的帶動下，使得新台幣貶值的效應持續，廠商匯兌收益將較第3季更顯著，有望帶動台商兩岸PCB產值達2644億元，年增9.8%；預估2022年全年產值為9333億元，年增14.1%，再創新猷。（編輯：楊凱翔）1111219