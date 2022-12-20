巨有掛牌上櫃 早盤飆漲169%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）IC設計服務廠巨有科技今天以每股42.7元掛牌上櫃，股價表現強勁，早盤一度達115元，大漲72.3元，漲幅達169%。

巨有科技成立於民國80年8月15日，董事長賴志賢今天在上櫃典禮中回顧創業時的往事，他說初期是在忠孝東路一間老公寓內，當時IC設計業還在萌芽，IC設計廠不多，巨有是「無心插柳柳成蔭」。

賴志賢說，經過8年，巨有要擴充規模，搬到內科，當時員工說是「鳥不生蛋」的地方；之後產業持續發展，令人充滿驚喜。

賴志賢表示，現在IC設計障礙高，要有設計服務公司幫忙，巨有與台積電是重要策略夥伴，巨有是「站在巨人肩膀上」做IC設計服務，業績不斷擴展。

巨有科技受惠智慧物聯網、5G、電動車、中央處理器、高速運算、影像處理及工控等市場需求增長，特殊應用晶片（ASIC）量產收入成長，今年累計前11月營收達新台幣8.91億元，年增82.43%。（編輯：張均懋）1111220