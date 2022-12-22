金管會駁回福爾摩莎產險申設案 純網保剩一家有機會

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（中央社記者謝方娪台北22日電）2組團隊搶申設純網路保險公司，經審查福爾摩莎產物保險因未符合法定資格，金管會今天宣布駁回福爾摩莎產險申設案；純網保執照僅剩中信網保有機會取得。

金管會受理純網保申設期限已在今年10月31日截止，金管會共收到「中國信託網路產物保險股份有限公司」及「福爾摩莎產物保險股份有限公司」2組團隊遞件。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會表示，經金管會純網保審查會審查，福爾摩莎產險未符合法定資格，決定駁回福爾摩莎產險申設案。

古坤榮說明，福爾摩莎產險申設案，沒有金融業發起人及金融科技專業發起人，且發起人未預繳股款、未具法定股權結構、未提供實收資本額及資金來源等，對照保險業設立許可及管理辦法規定應檢附書件有不完備或不充分之處，且因不可補正，金管會依規定駁回福爾摩莎產險申設案。

金管會先前公布純網保申設名單，共有「中國信託網路產物保險股份有限公司」及「福爾摩沙產物保險股份有限公司」2組團隊遞件，經金管會確認申設書件，今天將「福爾摩沙產物保險股份有限公司」更正為「福爾摩莎產物保險股份有限公司」。（編輯：林淑媛）1111222