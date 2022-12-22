新安東京產險二度增資 裕隆集團再注資26.2億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）由於防疫險理賠在第3季超出預期，新安東京海上產險決定二度增資，此次裕隆集團共注資新台幣26.2億元，其中裕隆汽車、中華汽車、裕融企業分別參與增資新台幣9.87億元、12.1億元及2.54億元。

裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕融企業3家公司今天在台灣證券交易所舉行重大訊息記者會，公布因防疫險理賠第3季超出預期，為穩健經營、維護客戶權益，繼8月增資147億元後，支持新安東京海上產險第二次增資計畫，裕隆集團與日本東京海上依前次增資後的股權比例49.48%及50.18%進行認列。

裕隆集團表示，新安東京海上產險11月18日董事會決議再增資52.99億元，今天裕隆汽車、中華汽車、裕融企業3家企業董事會通過參與新安東京海上產險增資，分別認列9.87億元、12.1億元及2.54億元，加計其他子公司，集團共注資26.2億元，協助新安東京海上產險強化財務結構及提升資本適足水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

裕隆集團表示，今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京海上產險秉持保戶權益優先的原則，截至今年11月底已受理防疫險理賠約78.56萬件，賠款金額約384.33億元。

新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，在完成此次增資後，合計兩次增資金額為199.99億元，裕隆集團評估此事件乃一次性影響，裕隆汽車、中華汽車與裕融企業今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。（編輯：楊蘭軒）1111222