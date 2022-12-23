財部明年發債計畫 首季發行6期1730億元

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（中央社記者張璦台北23日電）財政部今天公布2023年公債發行計畫，預計發行17期，第1季擬發行5期甲類公債，及配合交通部民航作業基金需求、發行1期乙類公債，首季發行金額共新台幣1730億元。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，公告明年公債發行計畫。官員指出，為活絡債券市場，積極推動非營業特種基金自償性資金需求，透過發行乙類公債籌資，2023年預計發行1期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行16期甲類公債，合計全年度發行17期公債。

根據央行介紹，乙類公債籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源，與一般的公債（甲類公債）是用編列預算支付本息的情況不同。

國庫署官員指出，明年度第1季預定發行5期甲類公債及1期乙類公債，共1730億元；乙類公債方面，將於明年1月發行，金額180億元、10年期，是配合交通部民航事業作業基金發債需求。

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首季甲類公債部分，1月發行1期，發行金額300億元、5年期；2月有2期，分別為發行金額300億元、10年期，與發行金額350億元、2年期；3月發行2期，分別是金額250億元、20年期，另增額發行「112甲1期」公債，金額350億元、5年期。

針對第2至4季甲類公債，官員表示，5月、9月將各發行2期，其餘月份為1期，整體將視國庫調度，中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要等因素，定期適量發行並對外公告。（編輯：楊蘭軒）1111223