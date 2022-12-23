統計處：晶片、春節需求支撐 製造業可望守住正成長

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部統計處今天公布11月工業生產指數130.3、年減4.93%；其中製造業為132.8、年減5.26%，雙創連3黑。但因有5G及高效運算等晶片需求、農曆春節前備貨需求兩項支撐，今年全年製造業生產指數仍可望守住正成長，預估年增0.8%至1.1%。

雖然製造業指數已連3個月呈現衰退趨勢，但累計今年前11個月製造業指數為135.42、年增1.87%，指數仍創歷年同期新高。

面對全球通膨升息、終端市場需求疲弱、產業鏈持續調整庫存、高基期等4大利空衝擊，11月外銷訂單年減幅度高達23.4%，不過相對之下，11月製造業生產指數年減幅度僅個位數，衰退相對緩和。

統計處副處長黃偉傑分析，外銷訂單在國外生產，然而目前外需疲弱，但製造業生產指數為國內生產，其中更有45%來自內需，目前內需表現不錯，讓製造業減幅不若外銷訂單一樣大。

觀察製造業主要行業別表現，在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數達173.59，創歷年同月新高，年增1.02%，其中積體電路業受惠5G、高效能運算等晶片接單熱絡，帶動12吋晶圓代工生產上揚，年增13.25%。

不過，液晶面板及其組件業，則因終端消費緊縮下調控產能，年減達47.95%。

電腦電子產品及光學製品業指數達215.18，也創歷年同月新高、年增4.8%。黃偉傑分析，這是因雲端資料服務持續擴展，加上缺料問題緩解，以及廠商擴增產能所致。

在傳產方面，黃偉傑表示，同樣因全球經濟成長動能不佳、終端消費需求疲弱、產業鏈持續調整庫存，業者計畫性減產調節產能，所以化學原材料業、基本金屬業分別年減25.87%、21.86%；機械設備業因廠商設備投資意願低落，年減達13.68%。

汽車及其零組件業指數115.68、年增6.03%，指數創歷年同月新高。黃偉傑分析，這是因缺料及缺晶片狀況緩解後，讓產能衝上來，加上春節前購車旺季提前，車商加碼促銷推升買氣，還有多款新車上市熱銷增產等因素所致。

黃偉傑也觀察到，台灣的製造業生產指數從第4季開始，就顯示出僅剩積體電路、電腦電子光學製品以及汽車及其零組件3主要行業支撐整體製造業表現的趨勢。

黃偉傑分析，其中電腦電子光學製品成長，主要來自美國訂單，是因美國有資安、伺服器等產品需求，加上受惠於美國將原本下在中國的訂單轉移到台商所致，且去年有缺料問題，也讓基期較低。

黃偉傑預期，電腦電子光學製品業的成長態勢將會持續。他說，根據部分廠商法說會說法，目前伺服器等產品的需求動能仍在，不過也是因去年基期高，增幅會持續減緩。

黃偉傑也表示，相對傳產，預期積體電路業會較慢出現動能減緩的狀況，其中成熟製程已經開始遇到庫存去化問題，但因高階製程有電腦、伺服器、PC等支撐，所以仍支撐整體積體電路業維持正成長。

黃偉傑也指出，目前積體電路業有成熟、高階製程「兩個勢力一正一負在拉扯」，其中高階製程因去年基期過高，後續增幅會比較減緩，而成熟製程在還沒完成去化庫存情況下，未來減幅可能持續擴大。

黃偉傑分析，因成熟、高階製程在拉扯，尚未知積體電路業何時會陷入衰退，但因半導體各主要廠商預估去化庫存的時程，應該會落在明年第1、2季，若能撐過這個時間點，整體製造業指數方向會就會比較樂觀。

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展望未來，黃偉傑表示，因5G應用、高效能運算、車用電子等晶片需求續呈成長，加上農曆春節前的備貨需求將陸續釋出，兩大因素都有望挹注製造業生產量能，也讓全年製造業表現有望守住正成長。

統計處預估，12月製造業生產指數將落在130.08到134.08之間，衰退幅度則介於9.7%至7%間；第4季製造業指數則預估為131.52至132.86間，預估季年減6.4%至5.5%間；今年全年生產指數預估介於134.97至135.31間，年增0.8%至1.1%。（編輯：蘇志宗）1111223