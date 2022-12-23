外資賣超台股132.37億 調節晶圓雙雄及航運

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股今天下跌171.31點，半年線14315點失守，量能急凍至新台幣1504.44億元，創2年多來新低。外資今天賣超132.37億元，調節元大台灣50反1、晶圓雙雄及航運股等，轉向布局生技股。

台股今天下跌171.31點，收在14271.63點，成交值新台幣1504.44億元。自營商今天賣超21.47億元，投信買超28.06億元，外資及陸資賣超132.37億元。三大法人合計賣超125.78億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，賣超第一名為元大台灣50反1，其次為永豐金，聯電、台積電分居賣超3、4名，賣超第5至10名依序為國泰智能電動車、陽明、長榮、長榮航、中信金、興富發。

外資今天買超第一名為寶齡富錦，三商壽、高力也在買超前3名之列，買超4到10名依序為台股指麥證27購03、欣興、元大滬深300正2、中鋼、台股指麥證26購05、緯創、元晶。

外資連續第5天買超寶齡富錦，今天擴大買超張數到6084張，一度推升股價亮燈漲停，吸引市場目光。

法人表示，寶齡富錦腎病新藥持續拓展全球市場，美國市場也積極爭取納入聯邦政府保險，後續還有歐洲授權、中國藥證申請等進度都受到關注。（編輯：張良知）1111223