10月底信用卡活卡率 11家銀行低於5成

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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會統計，10月底銀行信用卡活卡率平均63.67%，年減0.08個百分點，且有11家銀行信用卡平均活卡率低於5成，僅華南銀行、花旗（台灣）銀行及國泰世華銀行活卡率穩定居7成以上。

金管會公布，今年10月底整體信用卡流通卡數達5485萬257張，有效卡數達3492萬1067張，平均活卡率63.67%，相比去年同期減少0.08個百分點；其中有11家銀行信用卡平均活卡率不到5成，比去年同期再增2家。

信用卡有效卡是指最近半年內有消費紀錄的信用卡，不含簽帳金融卡（Debit卡）及僅有循環繳款的卡。民營銀行主管表示，活卡率是信用卡有效卡除以流通卡比率，在銀行內部分析上，可一定程度顯現客戶對自家信用卡喜好程度，部分銀行也會積極清掃呆卡，控管活卡率在一定水位。

根據金管會統計，10月底有8家銀行信用卡活卡率高於全體平均，其中有3家銀行活卡率高於7成。信用卡平均活卡率最高是華南銀行，高達76.28%，華銀今年以來活卡率均穩定落在75%至76%水準。

其次是要把消金業務賣星展（台灣）的花旗（台灣）銀行，信用卡平均活卡率達74.43%，今年以來活卡率月月維持在約74%水準；第3名是國泰世華銀行，活卡率達70.74%，今年以來活卡率約在71%上下變動。

至於10月底流通卡數達838萬張、10月發卡數10.15萬張，兩指標雙雙居銀行之冠的中信銀行，活卡率為62.39%，排名第10。

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信用卡業務為銀行獲客的敲門磚，台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，活卡率高，意味銀行對客戶消費項目及習慣掌握度很高，對後續發行聯名卡及轉介房貸或保險等其他金融商品或服務具有相對優勢；不過，除了活卡率以外，平均每張有效卡對銀行財務貢獻度也相當重要。

觀察銀行10月信用卡簽帳概況，以美國運通平均每張有效卡刷新台幣4.3萬元最高，高雄銀行平均每張有效卡刷3.9萬元居次，第3名是滙豐（台灣）銀行，平均每張有效卡刷1.3萬元，花旗（台灣）銀行及星展（台灣）銀行平均每張有效卡均刷1萬元左右。（編輯：潘羿菁）1111224