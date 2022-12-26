東森集團多策略轉型 開創新商業模式

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（中央社記者江明晏台北26日電）東森國際說明，集團今年因應經濟大環境的改變，祭出多策略，包括對內落實採購集中化及商品跨通路販售，對外加速線上線下虛實融合，並進軍線下商場經營、異業結盟，開創新商業模式。

東森國際今天召開法說會，前3季整體營收較去年同期成長10%，轉投資事業媒體、貿易業皆穩定成長。

東森國際倉儲事業今年雖面臨通膨影響，營運量仍較去年同期成長4.5%，倉儲事業因持續透過設備汰舊換新提高營運效率，前3季倉儲事業營收提升6.5%。

轉投資新媒體事業方面，東森新媒體ETtoday日均流量衝高到1900萬人，東森家外廣告已占全台旅運量57.2%，總營收較去年成長13.25%，線上線下廣告均持續成長。

東森寵物雲擴大營業規模與市占，截至今年底實體店家數已達139家，實體門市數量較去年成長17%，版圖擴及全台18縣市，東森寵物營收較去年成長11.97%。

東森購物下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，但東森購物今年前3季仍寫下營業利益率7.6%、稅後淨利14.76億元、每股盈餘（EPS）11.88元的成績。

面對大環境的改變，東森集團走向線下商場經營，打造「東森廣場」，與全家便利商店合作結合寵物門市與慈愛動物醫院服務，做為東森線下商場的示範區。

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此外，東森集團斥資百億元打造林口營運總部，於2022年4月動土，預計2025年啟用；在休閒觀光事業方面，東森集團與晶華聯手，林口東森集團總部大樓29樓至36樓將規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌Silks X晶英薈旅負責經營，預計於2026年開幕。

同時，東森林口國宅段建案也將由晶華經營旗下商務旅館捷絲旅；「東森海洋溫泉酒店」也委託晶華酒店以「晶泉丰旅」品牌進行規劃與營運管理，都預計於2025年第1季完工開幕。（編輯：楊凱翔）1111226