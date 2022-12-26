保障型保險商品平台 12/30開賣微型保險

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（中央社記者謝方娪台北26日電）為滿足民眾基本保險保障，金管會請集保結算所規劃「退休準備平台」，並請基富通證券在此平台建置「保障型保險商品平台」。金管會今天表示，12月30日保障型保險商品平台將上架微型保險。

不過，金管會提醒，微型保險只有符合「保險業辦理微型保險業務應注意事項」所定經濟弱勢或特定身分的人才可以投保。

為提供民眾簡易實惠的保險商品並增進民眾基本保險保障，金管會請集保結算所規劃結合保障、退休投資與促進公益的退休準備平台，並由基富通證券在此平台中建置「保障型保險商品平台」。

金管會今天宣布，保障型保險商品平台將在今年12月30日上架微型保險，提供有投保微型保險需求的經濟弱勢或特定身份民眾更多的投保管道。

金管會說明，考量部分符合微型保險投保資格的民眾，可能因找不到投保管道而無從選購微型保險，12月30日「保障型保險商品平台」納入微型保險後，符合微型保險投保資格的民眾可自行上網選購。

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保障型保險商品平台上架的商品均為保障型保單，目前已提供定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康險等3類商品供民眾選擇。微型保險同樣屬於保障型保單，可消弭商業保險與社會救助間存在的保障缺口。

金管會推動微型保險目的在於使經濟弱勢或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任，進而達成普惠金融的政策目標。（編輯：楊凱翔）1111226