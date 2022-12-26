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泰金寶擬處分持股 通寶半導體先減資彌補虧損

2022/12/26 20:57
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（中央社記者吳家豪台北26日電）電子代工廠金寶今天代子公司泰金寶公告，泰金寶董事會決議處分持有的通寶半導體19%股權，預計2年內分批出售給通寶大股東AB Value Bridge VII,L.P.，藉此改善財務結構、提高業務績效。

金寶發布重大訊息說明，AB Value Bridge VII,L.P.持有通寶半導體設計公司普通股81%股權，2年內需依據當時帳面淨值，分批買回泰金寶持有的通寶19%股權。

泰金寶正與AB Value Bridge VII,L.P.協商中，通寶須先減資至新台幣7220萬元，彌補虧損9.58億元，使帳面價值為正數，且泰金寶須負責截至目前已下單但未出貨的無需求存貨。

通寶（QBit Semiconductor）成立於2016年，是新金寶集團子公司，專注在IC設計，提供高整合SOC（系統單晶片）給智慧影像及智慧邊緣運算相關裝置。

通寶第一顆高整合SOC已經量產，命名為QBit 63xx系列，主要設計給影像處理設備例如辦公室印表機、個人印表機、複合功能事務機、3D印表機和掃描機。（編輯：楊凱翔）1111226

#泰金寶
#通寶
#通寶半導體設計公司
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