美股休市 法人：台股交投清淡留意疫情動向

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（中央社記者賴言曦台北27日電）美股休市，台股昨天量縮狹幅震盪，終場小漲13.5點，收在14285.13點，法人認為，外資放假，指數交易量預估維持清淡，市場後續需持續留意各國疫情動向及後續將陸續公布的今年第4季財報。

美股休市，台股26日上下波動47.91點，成交值僅新台幣1121.15億元。外資昨天賣超39.12億元，賣超前10名以貨櫃、散裝航運及鋼鐵族群為主。

市場消息方面，中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

台積電擴大美國投資，外派工程師赴美支援，引發「去台化」、掏空台灣疑慮。台積電將於29日舉行3奈米量產暨擴廠典禮，罕見以實際行動宣示持續深耕台灣的決心，化解外界疑慮。

佳能26日在法說會表示，今年第4季因客戶調整訂單拉貨動能趨緩，但整體下半年優於上半年，展望明年，預期仍然維持下半年優於上半年態勢，整體營收有機會優於今年，毛利率則持平看待。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時表示，外資休假，交易量明顯放緩，預料今天交易將維持清淡，大型電子股空間恐有限，集團股、題材股較有機會，生技類股雖因中國疫情逐步升溫，近期表現較強勢，但要留意追高風險。

黃文清指出，1月17日就是台股農曆春節假期前的封關日，退場觀望賣壓可能提前，加上冬季是國內外疫情升溫的旺季，除了要留意疫情動向，也要觀察農曆春節期間的消費情況，以及明年1月起陸續公布的今年第4季財報。（編輯：趙蔚蘭）1111227