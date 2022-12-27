中國放寬防疫 富士康鄭州廠區加碼獎金鼓勵員工留任

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）中國政府COVID-19防疫降級並大幅放寬疫情管制，鴻海旗下中國富士康鄭州廠區加碼明年1月激勵政策，製造部門祭獎金鼓勵派遣工留任、以及鼓勵內部員工推薦新人，因應到明年1月底春節後製造蘋果iPhone的需求。

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，不過自12月7日中國頒布防疫新10條後，「動態清零」防疫政策就大幅轉向，中國確診人數持續攀升。

生產蘋果iPhone 14 Pro高階機種的富士康鄭州廠區狀況也備受關注。根據微信公眾號26日晚間訊息，富士康鄭州廠區iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）表示，明年1月適逢農曆春節，結合國內疫情情勢與政府政策變化，在合理安排生產並同時照顧員工休息和休假下，調整明年1月激勵政策。

訊息指出，針對到明年1月底iDPBG鄭州廠區正常出勤全體員工，持續推行服務激勵獎金，其中明年1月工作天數超過21天的正式工，每月激勵獎金人民幣（以下皆同）7000元，派遣工每月激勵獎金3000元。

iDPBG鄭州廠區調整明年1月新年大禮包，除了正常出勤全體員工超過23天每月新年大禮包6000元維持不變外，新增出勤天數在20天至22天者，也可領新年大禮包3000元。

此外iDPBG鄭州廠區今天上午再加碼推出派遣工留任政策，根據訊息說明，明年1月起至3月20日止，製造部門關鍵工作站的派遣工若留任，每人留任獎金最高5000元，製造部門非關鍵工作站每人留任獎金4700元，非製造部門留任獎金每人也有4500元。

根據訊息，製造部門涵蓋FATP（final assembly, testing and packaging）製造總處、以及MLB製造部門，產業人士分析，MLB部門可能是生產蘋果用主機板（Mother Level Board）的單位。

iDPBG鄭州廠區從26日起也推動內部員工推薦入職新員作業，根據訊息，若新員工入職在職超過90天，可享入職獎勵金8000元，新員工在職超過1個月，推薦人可獲推薦獎金500元。

鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，外媒日前引述知情人士報導，富士康鄭州廠區產能最快12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。（編輯：趙蔚蘭）1111227