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春節拚生產iPhone 富士康鄭州和太原廠區招募員工

2022/12/26 11:11（12/26 11:30 更新）
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圖為iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）因應明年1月農曆春節留工需求，根據微信公眾號訊息，鴻海旗下中國富士康鄭州和太原廠區啟動春節年前招募作業，產業人士指出，富士康招募春節期間員工主要因應生產蘋果（Apple）iPhone產品。

中國富士康河南鄭州廠區11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，目前正啟動春節年前招募作業。

根據微信公眾號訊息，富士康位於鄭州八大街加工區以及工業富聯子公司富聯精密（鄭州）啟動明年1月農曆春節年前招募作業，今年12月27日至28日正式開招。

其中iPEG（Integrate Product Enclosure Group）鄭州加工區重申，明年1月員工若有效出勤天數超過23天，全勤獎金最高人民幣1萬元，若出勤天數超過15天少於22天，月獎金也有人民幣5000元。

根據資料，富聯精密鄭州廠主要布局網路通訊設備、基地台以及相關零配件，在2010年7月成立；iPEG事業群在2018年從原先C次集團劃入A次集團，主要製造3C產品機構零組件。產業人士指出，iPEG也生產製造iPhone機構件。

此外，富士康山西太原廠區25日也公布招募iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）普通工招募作業，工期截止日分為到明年2月28日止，以及到明年1月20日止。

根據資料，富士康太原廠區的iDPBG數位產品事業群，主要為蘋果代工製造iPhone手機。

外媒日前引述知情人士報導，富士康鄭州廠區產能逐步恢復，最快時間12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。（編輯：張均懋）1111226

#iPhone
#富士康
#Apple
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