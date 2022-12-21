傳鄭州廠員工確診抱病工作 鴻海4點聲明澄清

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）中國COVID-19疫情升溫，外媒日前報導鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠區部分員工確診抱病工作，對此鴻海今天提出4點聲明，指出不會強制要求確診員工在產線工作，目前鄭州園區生產營運及員工日常生活已恢復正常。

中國COVID-19疫情升溫，富士康廠區生產狀況備受關注，尤其是製造蘋果iPhone的鄭州廠區。

外媒Rest of World於19日報導，為趕上因疫情影響延宕已久的iPhone 14 Pro製造時程，部分富士康鄭州廠區員工儘管確診且身體不適，也被告知要持續工作組裝手機。

對此鴻海今天提出4點聲明，指出員工健康永遠是第一優先考量，若鴻海鄭州園區員工有身體不適，可依規定申請有薪病假，公司同時會提供關愛補貼以及免費藥品服務。

鴻海表示，不會強制要求確診員工在產線工作；目前鄭州園區生產營運以及員工日常生活已恢復正常。

鴻海強調，會持續做好園區和宿舍區消毒殺菌工作，保障員工物資需求，並配合園區所在地政府最新的防疫指引措施。（編輯：趙蔚蘭）1111221