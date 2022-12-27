艾美特樂觀看明年業績 目標提升毛利

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（中央社記者賴言曦台北27日電）家電品牌艾美特-KY董事長史瑞斌今天表示，中國放棄清零政策後，市場消費可望回穩，除銅材料外，其餘原物料價格也趨於穩定，對於明年整體業績抱持樂觀看法，資金可望回流，狀況勢必優於今年。

艾美特今天召開線上法人說明會；艾美特今年前3季合併營收新台幣77.92億元，每股盈餘4.27元。展望後市，史瑞斌表示，明年艾美特的重點仍放在產品優化，並以合理提高價格，提升毛利為目標。

艾美特表示，明年目標是在原有2季的產品基礎上進行新品開發，研發方向著重在壓縮機應用及移動空調、小冰箱、寵物電器等個人化電器。

除了2季產品外，也將增加不受季節影響的健康類新品，期望在多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。

外銷方面，艾美特表示，除了既有的歐美市場外，也在全球最大跨境電商平台亞馬遜北美站店鋪進行銷售，並新增墨西哥站店鋪，未來將再繼續與更多的跨境電商平台合作，持續推廣自有品牌。

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艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019年如期動土開工，2021年完竣驗收。

艾美特說明，驗收之後，TCL遷移補償金7.12億元，已認列在今年1月份財報，原建築物面積5萬2698.73平方公尺，預計建成後將分配到3.6萬平方公尺，初期規劃暫以自用及出租為主；另深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後建物附近將會有地鐵站。（編輯：楊凱翔）1111227