電子弱勢、高價股重挫 台股跌逾150點失守14200點

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）電子股弱勢、高價股和IC設計族群成重災區，台股今天盤中摜破14200點整數關卡，下跌逾150點。法人表示，外資本週持續放長假，台股量能不出，大盤在年底封關前持續量縮盤整。

美科技股下挫，台股今天震盪走跌，摜破14300點和14200點整數關卡，盤中最低來到14170.38點，下跌158.05點，不僅5日線約14303點失守，半年線約14313點也告失守。

到10時27分，台股加權指數來到14171.69點，下跌156.74點，跌幅1.09%，由於外資持續放長假，盤中成交值持續萎縮來到新台幣735.74億元，其中電子股下挫1.65%，金融股下跌0.41%，航運股震盪翻黑下跌0.83%。

主要電子權值股台積電盤中失守450元整數關卡，最低來到447元，下跌2.18%，市值力守11.6兆元；聯發科盤中跌幅加深超過4%，聯電盤中跌幅近2%，鴻海盤中力守百元大關。

高價股和IC設計族群盤中成為重災區，股王大立光跌幅逾2.3%，股后信驊跌幅近4.5%，力旺大跌逾8%，世芯-KY跌逾6%，創意一度觸跌停632元。

代表中小型股的櫃買OTC指數盤中也下挫1.2%，失守5日線和半年線。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股今天受到美國科技股下挫影響，大盤回測低檔區，預估仍呈現量縮區間整理格局。

展望台股後市，容逸燊表示，本週外資持續放假，不過從期貨來看，台股盤勢大跌機會不高，量能不出，大盤在年底封關前持續量縮盤整。（編輯：趙蔚蘭）1111228