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六角發最高6個月年終 明年調薪8至20%

2022/12/28 19:12
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（中央社記者江明晏台北28日電）旗下有日出茶太手搖飲品牌的六角國際今天舉行年度尾牙，董事長王耀輝宣布將發出平均2.2個月、最高6個月的年終獎金，且明年集團員工平均調薪8%至20%。

六角今天舉辦年度尾牙活動，董事長王耀輝表示，他感謝員工攜手打拚與貢獻，扛過疫情影響，六角因此繳出今年前3季每股盈餘（EPS）4.47元、賺贏去年全年的成績。

展望2023年，他表示，旗下Chatime日出茶太明年挑戰展店達1800家的目標，疫情之後力求每年保持30%的成長；同時為了提升手搖茶飲產業整合，進行海外供應鏈中心規劃布局，加上子公司營運逐步復甦，期許集團營運動能將快速成長，更勝疫前表現。

六角今年除了擴大辦理尾牙、提供最高新台幣20萬元獎金及股票加碼等總值逾千萬元的抽獎，也宣布今年年終獎金依績效表現，最高給予6個月的獎勵，表現優異的事業單位則可以獲得團體獎金100萬元。

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六角指出，全公司員工平均年終獎金達2.2個月，旗下品牌門市高績效店長累計年薪可領16至17個月，同時加碼宣布明年集團員工平均調薪8%至20%，第一線門市人員起薪3.6萬元，調薪幅度預估可超過20%。

六角也表示，明年將重啟海外員工旅遊，並繼續提供餐飲業首創且唯一連續8年，共執行4次配發的員工認股，累計共發行4000張員工選擇權，以今天收盤價127元計，約發出市值5億元的員工選擇權股票。（編輯：楊凱翔）1111228

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