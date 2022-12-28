台灣大結合集團綜效 打造mo幣生態圈

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（中央社記者江明晏台北28日電）台灣大哥大結合momo電商，推出回饋mo幣資費方案受消費者青睞，在董事長蔡明忠支持下，mo幣將進一步拓展生態圈，力拚成為全台點數發行量最大的集團。

隨著傳統電信紅利衰退，電信業轉型勢在必行，5G、電商、家用寬頻為台灣大近年三大成長重點。受惠子公司momo電商在雙11買氣的挹注，台灣大哥大今年11月自結合併營收新台幣206.6億元，超車中華電信的193.1億元，顯見電商發展扮演台灣大強勁成長動能。

台灣大哥大董事長蔡明忠今年中旬接棒富邦媒董事長一職後曾表示，未來希望將mo幣發展成一個完整的生態圈，甚至規劃將應用範圍擴張到富邦集團、富邦金涵蓋的金融應用領域，為集團客戶提供更完善的服務。台灣大日前尾牙就以「集聚超5G、團結頂mo幣」為主題，意味著台灣大及旗下企業2023年將以擴大mo幣生態圈為營運主軸。

目前台灣大與momo合作mo幣多資費方案，用戶可獲得mo幣回饋金，台灣大表示，mo幣多的用戶在momo消費的金額，占11月momo電商營收約7%，顯見台灣大帶動mo幣應用並導流到電商，推動雙贏合作，進一步發展mo幣生態圈。

台灣大哥大總經理林之晨說明，建構mo幣完整生態系，可借鏡日本樂天點數應用場景，未來都可能是mo幣消費應用的場景，有望成為全台點數發行量最大的集團。

目前mo幣除了應用在momo電商購物，也提供電信帳單、MyVideo租購片；未來富邦集團與關係企業都可望陸續加入mo幣生態圈，甚至向外擴大至集團以外的企業使用。（編輯：張良知）1111228