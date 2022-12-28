溫室氣體盤查 南港展覽館獲最新ISO認證

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）為打造綠色會展永續經營，貿協今天表示，在經過近半年數據彙整、排放係數搜尋、能耗分配專業討論，並建立掌握內部溫室氣體排放科學數據後，南港展覽館在今年11月底順利完成盤查，並獲得ISO 14064-1最新版溫室氣體盤查查證聲明書。

貿協發布新聞稿表示，經濟部國際貿易局委託貿協營運的南港展覽館1、2館，長期致力於環境管理，且自2022年就主動加入國際會展產業淨零倡議NET ZERO CARBON EVENTS碳排宣言後，更以綠色低碳營運為宗旨，加強推動各項節能減碳措施。

貿協說明，為此，南港展覽館今年5月成立「溫室氣體推動組織」，委請專業顧問公司就二氧化碳、甲烷等6種常見溫室氣體，透過邊界盤查直接排放、輸入能源的間接排放、運輸造成的間接排放、使用產品的間接排放，以及使用來自組織產品造成的排放等5項重要盤查項目。

貿協表示，在經過近半年的數據彙整、排放係數搜尋與能耗分配專業討論會議，且掌握並建立內部溫室氣體排放科學數據後，南港展覽館11月底順利完成盤查，並通過最新版「ISO 14064:2018」國際認證。

貿協解釋，此次盤查依循國際標準，量化計算展館的空調冷媒、發電機柴油等直接排放源，電力等能源間接排放源電力，以及其他包含員工通勤、廢棄物處理、耗材運輸等間接排放。

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貿協指出，藉由這次全面性溫室氣體查證，不但建立扎實科學數據，更能有效率地全面審視展館直接、間接碳減量的空間可能性與機會，串連龐大盤查數據與未來展館減碳規劃方案，化淨零目標為實際行動。

貿協表示會持續宣導綠色會展3R精神，盼能藉由展館的再利用（Reuse）、資源回收（Recycle）、廢棄減量（Reduce）相關努力，引領台灣會展產業，將更具國際觀的ESG（環境、社會、公司治理）做法、思維帶到合作夥伴，攜手會展業者朝潔淨能源與低碳產業的目標邁進。（編輯：楊凱翔）1111228