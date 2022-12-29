台積電3奈米量產典禮 經長：哪有去台化廠房都在蓋了

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（中央社記者曾智怡、張建中台南29日電）台積電「去台化」議題持續延燒，經濟部長王美花今天出席台積電3奈米量產及擴產典禮時表示，台積電總裁魏哲家談及去台化時說「門都沒有」，今天則可以看到，廠房都已經在蓋了。

王美花強調，台灣不會有去台化問題，是因了解到台積電在台灣深耕，且供應鏈以及文化都有不可取代關係。以目前國際局勢，要更穩固客戶關係，台積電勢必要走出去；台灣要低調、持續創新，把供應鏈做好。王美花說，「昨晚跟行政院副院長沈榮津最後一個會，還在談未來要把設備商、材料商壯大工作」， 她認為這是當務之急。

台積電今天在台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地，舉行3奈米量產暨擴廠典禮，由董事長劉德音主持；行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠及台南市長黃偉哲等人到場，還有包括近200名台積電供應鏈夥伴也出席典禮。

王美花致詞表示，台積電之所以成功，是因為有重要供應鏈在台灣，美國亞利桑納州的移機典禮，蘋果、輝達、AMD等全球知名廠商都到，今天3奈米量產及擴產典禮中，台積電也成功帶來一大群廠商，這些廠商在國際上或許叫不出名字，但在台灣都是重要廠商；台積電常說，沒有這樣一群廠商，台積電不可能這麼成功。

王美花強調，這陣子外國媒體訪問，「每個人都在講TSMC」，TSMC不只有優異技術，背後更多的是一大群供應鏈、優異工程師在台灣以及政府的支持；她說，「在這樣的環境孕育這樣的國際企業是台灣的驕傲，台積電是讓台灣可以跟全世界一起合作的重要領頭羊。」

王美花表示，對政府而言，「我們企業不只有台積電，但因為他跑很快，所以要跟台積電一起合作」，從土地到水電等準備都需超前部署，只差沒有簽署NDA（保密協議）而已，因前置作業需要時間。

王美花進一步指出，把供應鏈做更大之餘，也要跟世界合作，這就是半導體帶給台灣的機會和挑戰，會讓台灣更茁壯，在國際上占有一席之地。（編輯：林淑媛）1111229