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三商壽出售復華投信3成股權 南山人壽27.6億買下

2022/12/29 19:23
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（中央社記者謝方娪台北29日電）南山人壽董事會今天決議通過授權董事長與三商美邦人壽締結股份買賣契約，由南山人壽買受三商壽所持有復華投信30.71%股權。南山人壽表示，透過此投資案，公司期盼獲取穩定投資收益。

南山人壽今天晚間發布重大訊息公告，南山人壽董事會決議取得復華投信30.71%股份，此件投資金額占公司資產規模比率不高，對財務影響有限。

三商美邦人壽則揭露，董事會決議處分復華投信普通股，交易對象為南山人壽，交易總金額新台幣27億6384萬餘元，處分利益13.6億元。

南山人壽說明，公司董事會今天決議通過授權董事長與三商美邦人壽締結股份買賣契約，由公司買受三商美邦人壽所持有復華投信已發行股份總數的30.71%。

南山人壽指出，復華投信經營績效良好，透過此投資案，公司期盼獲取穩定投資收益，秉持永續經營理念，持續帶給保戶完整保障。

南山人壽表示，此交易屬保險法第146條之6所規定投資保險相關事業，並涉及取得投信業股份適格性，因此股份買賣契約簽署後，仍待取得保險局及證期局個別核准後，才可辦理交割。（編輯：蘇志宗）1111229

#南山人壽董事會
#復華投信
#美邦人壽
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