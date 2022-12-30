避免先買後付重演雙卡風暴 金管會明年1月強化管理

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（中央社記者謝方娪台北29日電）立委憂心先買後付（BNPL）恐重演雙卡風暴，金管會主委黃天牧今天表示，金管會內部已開多次會議，將在明年1月中旬以前提出方向及架構，提醒業者多注意。

鎖定無信用卡消費者需求的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）市場逐漸崛起，引起外界憂心，信用小白若透過先買後付無感消費，恐重演雙卡風暴。國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院財政委員會質詢時關注，先買後付市場可能的疑慮。

黃天牧答詢時表示，金管會內部已開過好幾次會，預計明年1月中旬以前，金管會針對BNPL業務在監理上的顧慮，提出方向及架構，提醒業者多注意。

金管會銀行局長莊琇媛會後接受媒體採訪表示，目前市場上BNPL業務做得比較大的公司，都不是金管會管轄的金融機構，僅有部分是金控旗下子孫公司在做BNPL業務。

莊琇媛指出，金管會先了解市場，後續就會考慮可以加強管理的方向，例如若是金控旗下子孫公司在做BNPL，金管會可以透過金控對子孫公司的督導，例如要求金控對子孫公司進行適度規範，讓BNPL業務盡量兼顧風險控管、消費者權益及避免過度融資等。

至於其餘非屬金融機構旗下的BNPL公司，金管會將考慮從BNPL公司融資管道著手。

莊琇媛說，BNPL公司融資管道主要都是銀行，可望藉由銀行和BNPL公司的授信契約關係，將金管會關切的消費者權益及個資保護等議題，透過融資銀行對BNPL公司進行適度約束。

莊琇媛表示，對BNPL公司加強管理的方式，主要會分為上述兩種，不過針對金控下面子孫公司在做BNPL業務，金管會並不會將銀行授信規範直接完全套用，畢竟BNPL公司本身並非特許行業。

她說明，金管會主要會將真正重要的議題，例如過度融資、消費者權益及個資保護等，透過金控對子孫公司的督導，強化對BNPL業務的管理。

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財委會今天也通過臨時提案，為避免先買後付產業出現金融詐欺等犯罪行為破口並落實消費者保護，請金管會、數位部、經濟部、內政部及法務部等相關機關，針對國內先買後付產業現況進行訪查、溝通及了解，並就可能的規管方向儘速召開會議共同研商，並於3個月內向立法院財政委員會提出書面報告。

此外，財委會今天也通過臨時提案，針對保險安定基金編列超過新台幣8億元預算在購買不動產，其中有5.22億元用於購置台火「欣翰士林官邸」建物，但交易案引起外界質疑透過不合理條件綁標及不法交易，財委會要求金管會說明疑點並在2個月內提出書面報告。（編輯：潘羿菁）1111229