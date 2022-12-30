台積電85%主管內升 雙學習模式助加速接軌

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電透過內部晉升、轉職與輪調，藉由人才移動，傳承組織知識，主管職缺由內部員工晉升比例達85%；並整合「70-20-10法則」及「混成學習」兩種模式，設計新任主管訓練課程，協助新任主管順利快速銜接新職。

台積電在新出爐的ESG電子書中指出，「混成學習」是結合傳統實體面對面上課方式與遠距教學課程，讓學習者可依自身時間與學習速度進行雙軌學習的一種教學模式。

台積電今年導入「混成學習」模式，已舉行實體課程逾6300堂、線上課程逾5600堂，超過211萬人次投入學習活動。

至於「70-20-10法則」，台積電表示，經驗學習占比70%，回饋與指導占比20%，教育訓練占比10%。將「70-20-10法則」應用於新任主管訓練課程，截至12月累計有2100人次主管參與，課程平均滿意度達97%。

台積電指出，新任主管訓練課程有3步驟，第1是線上學習，新任主管於課前運用線上學習平台學習基礎管理知識。

第2是訓練課程，新任主管於實體課堂中學習並演練情境案例，藉由講師與同儕回饋強化管理技能。實體課程結束後，新任主管透過定期推播的學習資源自主學習、搭配線上群組共學，並將所學應用於工作中；講師亦定期進行一對一訪談，與新任主管討論應用狀況。

第3是應用工作坊，新任主管於工作坊中演練並討論實務上遇到的管理議題，透過講師與同儕回饋，即時調整管理技巧。新任主管將學習到的管理技巧應用於工作中，並透過直屬主管回饋持續精進；講師亦持續提供一對一諮詢強化管理能力，延續學習效果。

台積電表示，為儲備未來人才能力，預計明年起針對新進人員、中階主管、個人效能、英語能力等不同對象與類型的訓練課程，分別開發教學模組，透過創新且實用的訓練學習方式，驅動員工將學習成果實際運用工作與生活中，提升績效並精進自我價值。

為鼓勵員工提出與ESG相關的好點子，台積電啟動TSMC ESG AWARD，今年邁入第3屆，共有10萬9890人次員工參與，報名提案總數達1880件，較去年再增加50%，延伸共好影響力。（編輯：翟思嘉）1111230