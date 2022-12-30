集保推股務事務電子通知平台 112年6月上線

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣集中保管結算所今天宣布，建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台）規劃案，將先推動股利發放電子通知服務，預計112年6月上線。

集保結算所董事長朱漢強透過新聞稿表示，未來投資人只要至eNotice平台，同意採用電子化通知服務，同時所投資的股票標的公司有委託集保公司發送電子通知，即可透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利電子通知。

另外，投資人也可透過eNotice平台查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊，不用再收到一大疊的紙本股利通知單，快速接收通知又可節能減碳。

集保配合主管機關推動市場「創新、韌性及永續」的策略，也呼應全球2050淨零排放的目標，逐步擴大股務數位化服務，包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等平台服務，推升發行公司股東事務多元數位發展。

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集保表示，基於保障股東權益，發行公司需要通知股東的通知事項眾多，股東人數與紙本寄送成本逐年提高，需更有效率及較低成本的方式通知股東相關權益事項，集保結算所將致力推動股務數位化的服務。

集保說明，與股務協會、發行公司、股務單位、保管機構等產官學界多次研商討論後，提出建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台）規劃案。（編輯：張良知）1111230