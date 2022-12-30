台股今年重挫4081點 市值大減逾12兆元

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（中央社記者潘智義台北30日電）台股2021年在航運資金狂潮推升下，大漲3486.31點，並在今年1月5日盤中創下18619.61點歷史新高；不過因爆發俄烏戰爭及美國升息下，台股今年風雲變色，全年大跌4081.15點，將去年漲點全數吐回，市值大減逾新台幣12兆元。

台股今天封關收在14137.69點，上漲52.67點，漲幅0.37%，成交值縮至新台幣1362.22億元；今年封關指數與去年底的18218.84點相較，下跌4081.15點，跌幅22.4%。

台灣證券交易所統計，台股今年最高收盤指數為1月4日的18526.35點，最低收盤指數為10月25日的12666.12點。台股今年加權股價指數跌幅為22.4%，至今年底上市股票總市值為44兆2660.32億元，較去年底56兆2820.19億元減少12兆159.87億元。

證交所指出，今年集中市場累計總成交金額為59兆5732.89億元，較去年95兆5169.91億元減少35兆9437.02億元。

外資及陸資今年對台股總買入金額為18兆158.24億元，總賣出金額為19兆2484.86億元，累計賣超為1兆2326.62億元。

回顧今年全球經濟環繞著俄烏戰爭、美國升息、疫情變化3大主題，台股表現也跟著全球政經環境連動。

台股今年自1月5日盤中創下18619.61點歷史高點後回檔修正，2月24日爆發俄烏戰爭後，台股指數於3月初跌至16764點；當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron疫情席捲台灣後，第2季波及內需，台股於5月12日收盤摜至15616.68波段低點。

隨後美國聯準會（Fed）在6、7、9、11月連續第4度宣布升息3碼，加上美中科技戰升溫，美國限制晶片設備銷中，引爆台積電股價重挫，進一步帶動台股指數直直落。

繼台股今年上半年下跌3393點後，7月12日台股再重挫389.91點，當天盤中低點13928.66點，跌破萬四整數關卡，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%，當天晚間國安基金召開臨時委員會授權第8度進場護盤，也是國安基金首次在加權指數萬點以上進場護盤。

國安基金宣布7月13日進場後，台股8月站回萬五關卡，不過在美國聯準會鷹派升息下，美股9月持續重挫，台股9月26日終場大跌340.19點，收在13778.19點，跌破國安基金防線。隨後台積電在10月12日跌破400元整數關卡，10月26日盤中低點下探摜至370元創2年3個月低點，台股則在10月25日跌至12629.48點今年低點後，反映美股升息後的利空出盡，展開一波長達一個月逾2500點的跌深反彈走勢，在12月1日攻至15152.38點波段高點。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，雖然2022年有俄烏戰爭、通膨壓力，美國強勢升息，但與2008年金融海嘯相較，全球卻沒有大型金融機構發生危機，即便2023年延續2022年的包袱，全球經濟仍有機會只是溫和衰退。

廖健佑指出，觀察2023年的農曆年前台股表現，首先要看資金動能，看外資能否快速歸隊；若股市動能不足，投資人恐怕就要提早準備過年，等農曆年長假後股市才會恢復常態。

他認為，2023年仍須進一步確認電子業是否有二次去化庫存的壓力，接下來就是第2、3季檢視美國聯準會的政策是否有轉變跡象；若美國經濟溫和衰退，聯準會應該不至於迅速降息，而股市雖有機會上漲，卻也不易大漲；反之，若美國經濟明顯衰退，則聯準會可能提前降息，對美股產生激勵作用。（編輯：張良知、楊凱翔）1111230