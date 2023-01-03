南電去年第4季營收創新高 ABF載板今年首季續滿載

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電今天下午公布去年12月自結合併營收新台幣57.44億元，月減3.54%，仍創歷年同期新高，去年第4季自結合併營收177.04億元，創歷史單季新高。南電先前表示，ABF載板到今年第1季產能可持續滿載生產。

南電自結111年12月合併營收57.44億元，較去年11月59.54億元減少3.54%，不過較110年同期49.08億元增加17.03%，創歷年同期新高。

累計去年第4季南電自結合併營收177.04億元，較去年第3季171.95億元成長2.95%，創歷史單季新高；去年全年南電自結合併營收646.47億元，較前年522.28億元成長23.78%。

南電在去年11月法人說明會中指出，長期看好ABF載板，產能擴建如期進行、其中樹林廠二期擴建力拚在2024年首季提前完成，至於中國大陸昆山廠二期已在去年第4季小量出貨，今年第1季量產。

南電預估若今年新廠產能到位，可增加ABF載板約22%至25%的產能，ABF載板到今年第1季產能可持續滿載生產。（編輯：潘羿菁）1120103