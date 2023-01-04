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vivo攜手聯發科推新機 看旺台灣手機市場

2023/1/4 20:25（1/4 20:36 更新）
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手機品牌vivo宣布推出新vivo X90旗艦系列，vivo台灣總經理陳娟表示，樂觀看待台灣今年手機市場。（vivo提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月4日
手機品牌vivo宣布推出新vivo X90旗艦系列，vivo台灣總經理陳娟表示，樂觀看待台灣今年手機市場。（vivo提供）中央社記者江明晏傳真 112年1月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）vivo今天宣布推出X90旗艦系列，搭載全台首發聯發科天璣9200處理器，vivo台灣總經理陳娟表示，新旗艦挹注下，X系列銷售額占比將增至3成，也樂觀看待今年台灣手機市場。

手機品牌vivo今天在台舉行記者會，宣布推出新vivo X90旗艦系列，搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器及vivo獨家研發影像晶片V2，並結合蔡司T鍍膜光學鏡頭，主打手持就可拍攝星空。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出，天璣9200搭載八核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升APP應用體驗。

vivo X90 Pro建議售價新台幣3萬4888元；X90建議售價2萬7888元，均瞄準高階旗艦市場。

vivo台灣總經理陳娟今天受訪時表示，vivo自去年開始，積極布局X、V系列等機種，其中，X系列占vivo整體銷售額約2成。而新一代vivo X90旗艦系列挹注下，估計X系列銷額占比將成長至3成。

觀察台灣整體智慧型手機市場，陳娟表示，2022年整體銷量減少；然而，vivo X80自去年上市起，穩居台灣手機市場2萬5000元以上價格帶的第3名，並樂觀看待台灣今年手機市場。（編輯：趙蔚蘭）1120104

#vivo
#陳娟
#台灣
徐敬全
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