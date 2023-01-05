成為W3C會員 數位部：積極參與制定國際網路標準

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（中央社記者蘇思云台北5日電）數位發展部今天表示，今年1月以政府機關名義加入制定全球網路標準的國際組織「全球資訊網協會」（W3C），成為正式會員，未來也將代表台灣積極參與國際網際網路標準制定。

汪達數位出版創辦人、W3C邀請專家董福興今天在臉書上提到，數位發展部正式加入W3C。

董福興告訴中央社記者，W3C由「全球資訊網」的發明者Tim Berners-Lee創立，負責「網頁標準」的制定，數位發展部成立後有來接觸，去年底從中牽線協助數位發展部加入W3C，在今年1月1日正式成為W3C會員。

數位發展部發言人李懷仁表示，數位部成立後積極推動台灣參與國際網路標準制定，歷經多次協商後，也感謝國內外相關人士協助。

李懷仁表示，今年1月以政府機關名義（Ministry of Digital Affairs, Taiwan）加入制定全球網路標準的國際組織「全球資訊網協會」（World Wide Web Consortium, W3C），成為正式會員，未來也將代表台灣積極參與國際網際網路標準制定。

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數位部正式加入W3C後，不僅可以第一手取得各項標準的草案資訊，也將蒐集台灣各界需求，透過W3C與各國持續討論其他相關網路互通標準後續版本，協助台灣關心網際網路技術發展的各界人士，取得技術發展先機。

數位部長唐鳳日前說明多元宇宙科業務時也提到，目前跨境數位平台帳號無法互通，W3C也很注意這樣的情況，也正在著手制定新規範，讓大型平台使用上可以不用記很多組帳號密碼，帳號等可以可攜式在平台間互通。（編輯：翟思嘉）1120105