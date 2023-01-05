亞德客去年12月營收月減6% 重申需求遞延數月或幾季

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天公布去年12月自結合併營收新台幣20.79億元，月減6%，去年12月接單金額仍高於出貨，亞德客-KY重申，需求只是遞延到未來幾個月或幾季。

亞德客-KY公布去年12月自結合併營收20.79億元，較去年11月22.11億元減少6%，比前年同期22.5億元下滑7.58%。

亞德客-KY指出，去年12月接單金額仍高於出貨，去年12月上半月每日接單及出貨金額均高於去年11月，去年12月來自能源與照明設備、通用機械及汽車產業相關出貨有較高成長率。

亞德客-KY表示，過去幾個季度影響出貨的不確定因素，除了COVID-19疫情狀況外，均已朝正向發展，但受到年末存貨盤點因素，以及去年12月下半月開始、中國大陸加速放寬防疫措施導致確診人數增加，影響出貨及生產效率，但只是短期影響。

累計去年第4季亞德客-KY自結合併營收62.64億元，較去年第3季60.77億元成長3.08%，累計去年全年自結合併營收260.73億元，較前年254億元微增2.65%。

展望未來，亞德客-KY指出，需求只是遞延到未來幾個月或幾季，除了不斷減少的勞動人口加速客戶提高生產自動化，亞德客-KY仍期望中國大陸政府未來公布更多措施刺激市場需求。

亞德客-KY重申，仍難預測景氣何時可明顯復甦，短時間內出貨仍會受到中國大陸部分城市對疫情管控、以及部份客戶觀望全球高通膨演變決定何時擴充下一階段產能擴充的因素影響。

日系外資法人日前報告指出，去年12月亞德客-KY產能利用率已提升至超過90%，預估今年亞德客-KY可受惠原物料價格下滑以及氣動元件平均銷售價格（ASP）持穩，毛利率可望較去年成長。

美系外資法人日前預期，今年亞德客-KY線性滑軌受惠中國疫情解封以及產能擴充，營收貢獻可望持續成長，線性滑軌毛利率也可受惠產能擴張而提升。（編輯：趙蔚蘭）1120105