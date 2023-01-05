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外銀大裁分行 2022年底國銀分行數降至11年新低

2023/1/5 22:27
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（中央社記者謝方娪台北5日電）實體分行對銀行吸引力逐漸降低。金管會統計，2022年有7家銀行裁撤25家分行，其中外銀分行就占了21家；截至2022年底止，本國銀行總分行數降至3384家，創11年新低。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會宣布，核准上海銀行增設台南市及苗栗縣2處分行；核准台中銀行增設台南市及新北市2處分行；核准基隆第一信用合作社增設台北市內湖區1處分社；核准台中市第二信用合作社增設台中市南屯區1處分社。

2022年有7家銀行裁撤25家分行，分別為渣打（台灣）裁撤12家分行、星展（台灣）裁撤5家分行、滙豐（台灣）裁撤4家分行、玉山銀裁撤1家分行、土銀裁撤1家分行、一銀裁撤1家分行、遠銀裁撤1家分行；其中光是外銀就裁撤高達21家分行。

另一方面，2022年共4家銀行增設5家分行，分別為陽信銀增設1家分行、一銀增設1家分行、玉山銀增設1家分行、三信銀增設2家分行。

林志吉表示，玉山銀及一銀2022年皆裁撤1家分行、再新設1家分行，主要是有分行遷址，先停業再新設分行所致。

金管會統計至2022年底止，國銀分行總家數降至3384家，創2012年以來、11年新低。

為提高金融機構增設分支機構彈性並推動普惠金融，金管會放寬金融機構可在每年5月及11月分別提出申請，且金融機構隨時可向金管會申請在「金融機構分支機構家數待增加地區」申設據點，且申設條件未有財業務條件限制。（編輯：潘羿菁）1120105

#金管會銀行局
#林志吉
#玉山銀
林志吉
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