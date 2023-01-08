AI練功下一步 資策會瞄準違規廣告偵測

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（中央社記者蘇思云台北8日電）資策會攜手美玉姨推出圖片謠言辨識功能，下一步則希望持續讓AI模型練功，朝向開發檢測服務，協助偵測違規的網路廣告內容，研究人員觀察，不管是開罰單位或是業者都有相關需求。

地方政府衛生局網站，每月都有不少針對食品、藥品、化妝品開罰的案例，罰鍰都是上萬元起跳。例如，常見的面膜、精華液廣告提到刺激細胞修復等，健康食品描述有舒緩疲勞等效果，都可能踩到化粧品衛生安全管理法、食品安全衛生管理法的紅線。

資策會軟體技術研究院（軟體院）組長陳棅易接受中央社記者採訪時表示，AI技術一脈相承，2022年起團隊開始把技術擴大應用在不實違規廣告及電商詐騙訊息內容的自動化偵測，目前正在打造相關雛形。概念上類似提供一套檢測，廣告上架前也許可以先做初步檢查，降低被罰的可能。

團隊先前研發不實訊息技術偵測時，就陸續有地方政府衛生局、美妝、電商業者前來接洽，一方面，開罰單位希望有偵測技術，提升相關效率；另一方面，業者擔心廣告上架還沒發揮行銷效果，卻先被開罰。

陳棅易指出，有美妝業者一次被罰就是新台幣20萬元，業界也關注有沒有一套偵測軟體可以先做檢查，確保廣告創意不會被罰。

不過，與圖片謠言、不實資訊偵測技術相比，陳棅易坦言，AI要更細緻去判讀廣告文案有沒有過度描述療效、踩到法規誇大不實的紅線，難度確實更上一層樓。

他解釋，第一步可能去看法規有沒有既有詞彙可以使用，先做彙整，第二步，還要幫模型擴增詞彙，例如，瘦身的同義詞還有哪些敘述，也要讓AI學習，甚至要判斷語氣有沒有過度誇大，偵測才能到位，研發上確實也需要時間。

團隊目前也在進行電商領域的防詐計畫，針對一頁式詐騙上的資訊，進行商家、電話號碼等偵測，如果是高風險的商家，也可以事先警示。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1120108