綜所稅額逾3成來自0.55%富者 近半申報戶免繳

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還稅於民議題發酵，但據財政部統計，隨免稅額等調高，免繳綜所稅者，2020年已擴大至總申報戶約49%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北9日電）還稅於民議題發酵，但據財政部統計，隨免稅額等調高，免繳綜所稅者，2020年已擴大至總申報戶約49%；同時，所得淨額500萬元以上者數量雖僅占0.55%，但貢獻了34.5%的綜所稅應納稅額。

2022年全國稅收表現優於預期，實徵數估計可高過預算數達新台幣4500億元，朝野立委呼籲「還稅於民」。不過，事實上，隨近年綜合所得稅免稅額、各項扣除額以及基本生活費調高，綜所稅免申報、免繳納者，呈現增加。

根據財政部財政資訊中心統計，2020年綜所稅申報戶646萬2080戶，其中317萬1526戶綜合所得稅淨額為零，扣掉約1000戶採股利所得分開計稅後，免繳稅者占整體申報戶約49%。

同時，2020年綜所稅申報戶所得淨額1000萬元以上者，僅有6754戶，占比0.1%，應納稅額約432億元、占總稅額2493.2億元約17.3%，進一步加計所得淨額500萬元至1000萬元的2萬8802戶、應納稅額約429億元，所得淨額500萬元以上者，占全體申報戶0.55%，但貢獻了整體綜所稅應納稅額的34.5%。

此外，2022年基本生活費調高4000元，且綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額調幅為4000元至7000元不等，減稅利多齊發之下，財政資訊中心官員表示，預計今年5月報稅季，有更多民眾免申報或繳稅。（編輯：潘羿菁）1120109