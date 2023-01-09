更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長者幼兒免費快篩明起提供 弱勢及身心障礙者2/15前可領
首頁 / 產經

綜所稅額逾3成來自0.55%富者 近半申報戶免繳

2023/1/9 14:48（1/9 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
還稅於民議題發酵，但據財政部統計，隨免稅額等調高，免繳綜所稅者，2020年已擴大至總申報戶約49%。（中央社檔案照片）
還稅於民議題發酵，但據財政部統計，隨免稅額等調高，免繳綜所稅者，2020年已擴大至總申報戶約49%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）還稅於民議題發酵，但據財政部統計，隨免稅額等調高，免繳綜所稅者，2020年已擴大至總申報戶約49%；同時，所得淨額500萬元以上者數量雖僅占0.55%，但貢獻了34.5%的綜所稅應納稅額。

2022年全國稅收表現優於預期，實徵數估計可高過預算數達新台幣4500億元，朝野立委呼籲「還稅於民」。不過，事實上，隨近年綜合所得稅免稅額、各項扣除額以及基本生活費調高，綜所稅免申報、免繳納者，呈現增加。

根據財政部財政資訊中心統計，2020年綜所稅申報戶646萬2080戶，其中317萬1526戶綜合所得稅淨額為零，扣掉約1000戶採股利所得分開計稅後，免繳稅者占整體申報戶約49%。

同時，2020年綜所稅申報戶所得淨額1000萬元以上者，僅有6754戶，占比0.1%，應納稅額約432億元、占總稅額2493.2億元約17.3%，進一步加計所得淨額500萬元至1000萬元的2萬8802戶、應納稅額約429億元，所得淨額500萬元以上者，占全體申報戶0.55%，但貢獻了整體綜所稅應納稅額的34.5%。

此外，2022年基本生活費調高4000元，且綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額調幅為4000元至7000元不等，減稅利多齊發之下，財政資訊中心官員表示，預計今年5月報稅季，有更多民眾免申報或繳稅。（編輯：潘羿菁）1120109

#財政部財政資訊中心
#還稅於民
#財政部
延伸閱讀
游錫堃：過年前發現金變數多 立院一定全力以赴6都稅收過去3年大多超徵 還債優先稅收超徵 朱澤民：若考慮特別預算收支仍有赤字春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看物價漲幅未達門檻 財部：2023年綜所稅免稅額等不調整
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族