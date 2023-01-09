國巨去年營收再創新高 今年第1季利基產品訂單穩健

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件廠國巨今天下午公布去年12月自結合併營收新台幣90.01億元，是去年單月低點，主要是工作天數減少、以及歐美客戶拉貨減緩，但去年全年營收1210.69億元，仍創歷年新高。展望今年第1季，國巨表示營收占比高的利基型產品訂單動能穩健。

國巨去年12月自結合併營收90.01億元，較去年11月100.03億元減少10%，是去年單月低點，國巨指出，去年12月合併營收月減，主要是去年12月工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因耶誕及新年假期減緩拉貨所致。

累計去年第4季國巨自結合併營收288.09億元，較去年第3季307.95億元下滑6.4%。

累計去年全年國巨自結合併營收1210.69億元，較前年1065.44億元增加13.6%，創歷年新高。法人指出，主要是國巨合併美商基美（KEMET）效益持續帶動。

展望今年第1季，國巨指出，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健，標準型產品庫存及終端需求持續調整；1月下旬農曆春節長假使得工作天數減少，中國COVID-19疫情與封城、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

國巨先前預期去年第4季營收季減個位數百分點，從產品來看，利基型產品占比約75%，標準型產品占比約25%。

國巨之前預期，個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機、消費電子產品需求趨緩，庫存持續調整，預估調整時間要到今年上半年。（編輯：蘇志宗）1120109