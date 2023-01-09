廣達去年營收破1.2兆創新高 仁寶守住兆元寫次高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）筆電代工廠今天公布2022全年營收，廣達首度突破新台幣1.2兆元，年增13.5%，創歷史新高；仁寶去年營收年減13.1%，守住兆元大關，寫歷年次高；英業達去年營收約5417.48億元，年增4.24%。

MacBook代工廠廣達去年12月合併營收約1063.29億元，月減5.1%，年減14.8%；累計2022全年合併營收約1.28兆元，年增13.5%，創歷史新高。

廣達12月筆電出貨430萬台，與11月持平；累計去年第4季筆電出貨1280萬台，季減17.9%，符合公司預期季減15%至20%的看法；2022全年筆電出貨5770萬台，年減23.4%。

廣達向中央社記者表示，第1季為傳統淡季、工作天數較少，以往第1季產業出貨平均季減雙位數百分比。由於去年第1季仍有遞延出貨效應、墊高基期，廣達推估今年第1季筆電出貨將呈現年減。

仁寶去年12月合併營收約725.23億元，月減10.8%，年減43.2%；累計2022全年合併營收約1.07兆元，年減13.1%。

仁寶12月筆電出貨250萬台，月增10萬台；去年第4季筆電出貨780萬台，季減16.1%；2022全年筆電出貨3930萬台，年減31.7%。

英業達去年12月合併營收約403.25億元，月減8.63%，年減22.69%；累計2022全年合併營收5417.48億元，年增4.24%。

英業達12月筆電出貨140萬台，與11月持平；第4季筆電出貨440萬台，季減12%；2022全年筆電出貨1980萬台，年減7%。

英業達表示，今年第1季在傳統淡季效應影響下，預估筆電出貨將季減15%至20%。（編輯：翟思嘉）1120109