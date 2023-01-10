國泰金2022年獲利年減7成 EPS降至2.58元

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金今天公布12月獲利，受到子公司國泰人壽、國泰產險單月虧損影響，12月稅後淨損新台幣112.2億元，2022年稅後盈餘380.1億元，年減72%，累計每股稅後盈餘（EPS）2.58元，居金控第二。

國泰金控今天公布自結獲利，子公司國泰人壽12月稅後淨損57億元，全年累計稅後盈餘341.7億元，年減69%。

國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，12月資本市場依然震盪，國壽在股債部分進行汰弱留強，優化投資結構，有認列部分資本損失，加上新台幣12月仍有升值0.6%，傳統避險成本也有趨升，影響單月獲利。

不過，陳晏如指出，一籃子貨幣策略還不錯，避險成本仍控制得宜，外匯價格變動準備金餘額從11月底492.9億元，微升到12月底495億元。資本方面，12月底國壽淨值比逾6%，資本適足率（RBC）在310%以上，都遠高於法令要求。

子公司國泰世華銀行12月稅後淨利2.5億元，全年稅後淨利257.1億元，年成長近8%，再創歷史新高。

陳晏如表示，受惠於央行升息、放款成長等，銀行全年淨利息收入年成長達26%，全年淨手收維持穩定。2022年底信用卡有效卡數年成長6%達578萬張，維持市場第一，動能來自主力信用卡CUBE卡新戶持續增加，去年底流通卡數達280萬張。

受到防疫保險賠款與提存準備影響，子公司國泰產險12月稅後淨損57億元，也是去年連續第8個月單月虧損，全年稅後淨損195.8億元。

陳晏如表示，產險12月單月已賠21億元、全年已賠付簽單賠款金額216.8億元（考量再保分出後自留賠款金額為185.8億元）。考量疫情發展，全國確診人數持續提高，以及保戶確診率高於全國確診率的情形，預估到今年5月，販售量最大的防疫險保單最終確診率將達60%，因此提存相關準備金餘額93.8億元。

陳晏如表示，為強化自有資本，國泰產第二次增資100億元在去年12月到位，增資後RBC回升到360%，後續仍持續關注疫情發展。排除防疫保單影響，產險簽單保費仍維持雙位數成長。

國泰證券12月稅後淨利1.03億元，全年稅後淨利14.1億元，年減35%；國泰投信12月稅後淨利1.3億元，全年稅後淨利15.6億元，較去年同期成長11%，再創歷史新高。（編輯：潘羿菁）1120110