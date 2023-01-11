兩大電信業合併案 NCC強調與數位部同心協力處理

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（中央社記者蘇思云台北11日電）外界關注兩大電信業合併案審查進度，NCC今天表示，9日有跟數位部協商，兩部會達成共識會同心協力共同處理合併案，數位部本於頻率資源管理的職掌，將再送書面函給NCC。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，9日數位部常務次長葉寧有來NCC協商，兩部會有達成共識同心協力處理合併案，數位部本於頻率資源管理的職掌，會再送書面函給NCC。

至於相關時程，翁柏宗並未回應，僅強調利害關係人意見都會審酌，後續再看NCC主委陳耀祥是否排案審查。

此外，NCC今天審議通過外商模里西斯商ABSOLUTE PERFECT轉讓有線電視系統北都數位5.7%股權給年代集團董事長練台生，金額約新台幣1.59億元。由於模里西斯商就是練台生家族旗下投資的公司，外界解讀股權是由原本法人轉為本國自然人。

翁柏宗表示，去年11月9日收到經濟部投審會來函，請NCC就業務內容表示意見，此案類似外資要退場須經過投審會程序。NCC按照有線廣播電視法審查，包括外資離開是否涉及黨政軍條款，產業水平與垂直面向是否超過規定，也就國家安全、產業發展等一併審酌，轉為本國自然人也是方便後續監理。

NCC官員表示，模里西斯商先前有投資北都數位，不過後來北都數位經過減資再增資，因此後續持有股權僅5.7%，這次審查就是轉讓手上所有股權給練台生，北都數位後續也還要送營運計畫變更。（編輯：潘羿菁）1120111