基富通推普惠金融 2022年基金平台受益人數逾23萬

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所旗下基富通證券今天公布，截至2022年底，基富通平台累計受益人數突破23萬人，年成長9.5%；累計基金存量約新台幣900億元，年增10%。

基富通證券發布新聞稿指出，2022年底定期定額投資人超過11萬人，占全年申購、基金存量比重近5成；「好好退休專案」參加人數超過2.1萬人，較2021年底成長16%。

基富通董事長朱漢強表示，儘管過去一年金融市場暗潮洶湧，但是在積極推動普惠金融、實現ESG（環境、社會責任、公司治理）永續目標的努力下，累計受益人數、基金存量都逆勢成長10%，定期定額占全年申購、基金存量比重提升到近5成，自結2022年每股盈餘2.15元。

朱漢強指出，2022年全球政經局勢瞬息萬變，是相當不容易的一年，但基富通持續推廣定期定額、退休準備等理財教育，落實普惠金融發展。

他說，2023年基富通將加強落實普惠金融，朝ESG永續目標再跨一大步，要把基金理財推廣給更多人知道，除將打造輕快好用的APP，更規劃舉辦百場理財教育講座。（編輯：張良知）1120112