集保拚數位金融 股利發放訊息電子化年中上線

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣集中保管結算所董事長朱漢強今天在歲末記者會表示，今年中將推出股利發放線上通知新制，投資人可選擇集保e手掌握APP或電郵通知，不必再經由紙本信件通知。

朱漢強指出，今年中推出新制，除經投資人同意，股利發放通知書可不再採紙本信件通知之外；針對基金業者發行共同基金的保管銀行、開戶交易證券商，彼此的金流過程，也將透過集保的基金清算平台整合。

集保主管說明，依現行制度，投資人收到郵寄的股利發放通知書，才知道個別股票精確的發放金額，但若投資人有集保e手掌握APP，可以利用手機透過網路查詢，個人所有持股的股利發放資訊。

集保指出，集保e手掌握APP約有360萬用戶，若投資人沒有下載APP，也可通知持有股票的發行公司，或到集保網站專區，告知希望採取電郵通知。

另外，除股利發放訊息，投資人持有指數股票型基金（ETF），也有採月配息的ETF，同樣可以納入網路通知範圍。

至於基金清算平台，集保解釋，主要是BtoB功能，不針對一般投資人，而是提供基金公司與銀行、證券商之間的金流整合，但因涉及基金公司與銀行、證券商的契約修定，以及內控機制都要調整，調整完畢才能上線。

集保統計，2022年每股盈餘7.28元，雖較2021年每股盈餘14元，衰退約5成，但因2022年集保在主管機關支持下，擴大增資，股本膨脹高達1/3，換算起來每股盈餘只少3成，正好符合2022年台股日成交量減少3成的現象。

朱漢強強調，集保提供數位服務、大數據服務，並從後台走到中台，做好管理創新，充滿韌性下，希望做好普惠金融服務。

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他說，集保建置股務監理平台，為協助主管機關市場監理，辦理輿情分析預警建檔、委託書徵求、電子投票、股東會出席等數據統計，分析爭議公司型態並整合股務監理資訊，作為監理措施參考。

另外，集保推動手機存摺多元創新，集保e手掌握App用戶已超過360萬戶，新增境外基金資訊、連結14家開放銀行用戶存款餘額及交易明細資訊；提供外資客戶及國內投信線上開戶作業，負責建置資訊系統並取得共識，提供外資客戶、國內投信、國內保管銀行及證券商，得全面以線上方式取代書面人工方式，完成便利的開戶作業。（編輯：趙蔚蘭）1120112