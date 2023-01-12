防止金控大股東干政 金管會今年增訂課責規範祭重罰

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（中央社記者謝方娪台北12日電）防止金控大股東干政，不僅銀行公會訂定自律規範，金管會將推動於金控法及銀行法增訂大股東課責規範，預計今年第2季將修正草案提報行政院審查。

目前國外針對大股東干政，懲處措施包含罰鍰、要求處分持股及要求交付信託等。金管會表示，國外作法都會納入考慮，並會審酌台灣國情，進行研議。

為強化公司治理，金管會除了推動銀行公會訂定自律規範，針對大股東與金控或銀行互動畫出明確紅線外，金管會在今天舉行的新春記者座談會上揭露，已規劃在銀行法及金控法增訂大股東課責規範，第2季會將修法草案報請行政院審查。

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金管會銀行局長莊琇媛會後接受媒體聯訪表示，金管會已委託銀行公會蒐集各國資料，目前有參考美國及香港等地法規；根據國外法規，可要求違規大股東賣股、交付信託或對違規大股東處以罰鍰等，金管會會將國外法例納入考慮，並衡酌台灣國情進行研議。

莊琇媛坦言，觀察國外處罰方式，有些是按照干預天數以天計算裁罰金額，罰鍰金額很高，至於強制賣股影響也很大，針對實際執行方式等，金管會都還要再了解細節，並會參考台灣國情研議懲處措施。（編輯：潘羿菁）1120112