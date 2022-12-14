國泰金大股東接手全家近2成股權 專家點出2關鍵

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（中央社記者蘇思云台北14日電）泰山日前處分4.33萬張全家股票，確定由國泰金大股東萬寶開發承接。專家解讀，大股東的這項股權交易應該著眼2面向，第一是長期投資獲利，第二是未來潛在跨界合作可能。

泰山出脫持股給國泰蔡家後，全家的第2大股東將從食品業變成金融業。全家今天公告，股權取得人為萬寶開發股份有限公司，持股總額為4.33萬股，占全家股份比例19.3979%，12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得，目的為長期投資。

根據公開資訊，萬寶開發持有國泰金股權約15.86%，被視為是國泰金董事長蔡宏圖家族的重要投資公司之一。這項大股東的交易仍引發市場關注，是否牽動後續相關布局。

金融業界人士指出，全家作為超商老二，獲利表現不錯，可能是著眼於長期投資報酬，對於國泰在支付或通路相關影響應該是沒那麼大。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍認為，交易可能著眼2面向，第一，以投資角度來說，全家在零售經營多年，如果持續有穩定獲利，拉長期間來看是不錯的標的。

李世珍分析，第二可能著眼在潛在的合作可能，眼下可以想到國泰最近在好市多聯名卡沒能續約，為成功把聯名卡會員都轉到CUBE卡，可能會想在零售部分多加布局，作為銜接場景。

根據資料，國泰世華銀ATM目前有5000多台，為金融業第二名，分布在全家、全聯、萊爾富各有千台，還有部分座落在台北捷運。

李世珍指出，全家便利商店總店舖數11月底達4122家，未來ATM是否可能擴大跟全家合作值得觀察；另外，能不能吸引用戶在前往超商時，拓展存、提款等業務以及其他後續金融商品銷售，也值得留意。全家、玉山銀、網路家庭合作的「全盈＋PAY」也已上線，支付也需要生態圈，未來會員經營、點數交換等也有蠻多想像空間。

高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪分析，國泰集團長年多角化經營，範圍包括金融業、地產建設、醫院等都跟消費者息息相關，但相對欠缺零售通路，如果有望發揮綜合效益，算是很值得投資的生意。（編輯：楊蘭軒）1111214