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傳蔡宏圖家族接手全家股權 國泰金：不清楚股東投資

2022/12/14 11:12（12/14 11:27 更新）
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市場傳出由國泰金董事長蔡宏圖（圖）家族旗下的萬寶開發接手，國泰金今天對此回應，不清楚大股東家族的投資活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北14日電）泰山日前出售近2成全家股權，市場傳出由國泰金董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發接手，國泰金今天對此回應，不清楚大股東家族的投資活動，無法代替股東對外發言。

泰山12月5日以每股新台幣187元處分4.33萬張全家股票，占全家近2成股權，交易金額總計80.97億元，由於是透過鉅額逐筆交易，泰山表示並不清楚買方是誰，外界關注誰出手承接近2成的全家股權。

市場傳出全家股權買家是國泰金控最大法人股東萬寶開發，目的是希望在零售通路與電子支付進行布局。根據公開資訊，萬寶開發持有國泰金股權約15.86%，跟國泰集團另一投資公司霖園投資合計持有近國泰金3成股權。

國泰金今天對此回應，不清楚大股東家族的投資活動，無法代替股東對外發言。可以確定的是全家股權並沒有由國泰金子公司承接，因為國泰人壽如果買下單一公司持股超過1成，根據保險法規定，必須先報保險局核准。（編輯：潘羿菁）1111214

#國泰金
#泰山
#蔡宏圖
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