龍邦盼召開股臨會 泰山4點聲明回擊擬提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）泰山企業經營權之爭持續延燒，市場派大股東龍邦董事長劉偉龍今天對泰山部分獨立董事的立場表達質疑，並盼盡快召開股東臨時會；泰山隨後提出4點聲明反擊，表示將就劉偉龍對泰山獨董的指控提告。

面對市場派大股東龍邦步步進逼，持續加碼泰山持股超過4成，泰山詹家為首的公司派12月2日晚間10時突然公告擬處分手中金雞母全家股票，5日隨即召開重大訊息記者會公布已完成4.33萬張全家股票交易，總金額約新台幣80.97億元，處分利益達54.53億元。

劉偉龍今天受訪時表示，支持龍邦的股權至少超過53%，「絕對過半數」，為維護所有股東權利，希望盡快透過獨董召開股臨會並改選董監事；如果泰山現在經營團隊認為自己沒有錯，就應該來股臨會爭取股東支持。

談到後續是否持續增加對泰山的持股，劉偉龍回應，泰山價值除了全家股權外，也是一家70年企業，且在食安風暴中，泰山為台灣少數產品最沒問題的品牌；即便泰山賣掉全家持股，食品本業的經營還是大有可為，未來仍會按既定步伐繼續增加持股，並透過經營，重新擦亮泰山這塊招牌。

泰山隨後召開記者會並提出4點聲明，發言人雷松清表示，第一，泰山處分全家股票合法合規，且為泰山創造50幾億元獲利，泰山認為報酬很合理，可以對股東交代；第二，劉偉龍對泰山獨董的指控，已對獨董名聲造成嚴重傷害，泰山會對劉偉龍提出妨害名譽加重誹謗的告訴。

雷松清表示，第三，龍邦今天的記者會完全沒有獨董列席，但卻想指揮獨董召開股臨會，呼籲獨董以中立立場看待整件事情；第四，龍邦花了與自己市值差不多的金額來購買泰山股權，「有什麼正當性」，且泰山產品目前除了八寶粥、仙草蜜，氣泡水飲料還是第1名，市占率達4成，「一直擦亮泰山這塊招牌的是我們」。（編輯：張良知）1111208