經營權之爭進入司法戰 泰山控龍邦意圖誤導投資人

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）泰山經營權之爭進入司法戰，針對泰山火速出售全家股票案，龍邦宣稱已向法院提出定暫時狀態假處分，泰山今天回擊指稱，龍邦聲請假處分，意圖誤導投資大眾，並操縱股價。

泰山今天發出聲明稿表示，媒體報導龍邦宣稱已在第一時間向法院提出定暫時狀態假處分，要保全泰山公司資產云云，實則混淆視聽說法，恐有誤導投資人、違害證券市場交易秩序之虞。

泰山指出，泰山13日公告收到保勝投資聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」繕本，該聲請案請求禁止泰山公司執行12月2日董事會通過的「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」行為；惟該處分全家股份行為客觀上已完成（12月7日櫃買市場已完成買賣款券交割），法律上已無該聲請定暫時狀態處分標的存在。

泰山表示，理性、尊重法律秩序之人，應該會撤回該聲請案，或至少要變更聲請請求，但迄今未見聲請人撤回聲請、亦未見變更聲請請求。

泰山表示，媒體報導龍邦所謂「透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的4.33萬張全家股票」，不論從資本市場交易安全與法律上主張而言，根本都不可能，合理懷疑，龍邦只是操弄已無聲請實益的假處分案，企圖誤導投資大眾。

泰山呼籲主管機關，應嚴正對待該等危害資本市場秩序違法行為，以保障投資大眾權益。泰山重申處分全家股份完全合法，懇請投資大眾莫遭有心人誤導致權益受損；已委請律師進行後續因應措施。（編輯：楊蘭軒）1111214