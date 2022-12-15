國泰蔡家買全家股權 金管會：檢視是否符合產金分離

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（中央社記者謝方娪台北15日電）泰山近日火速出售持有的全家股份，由國泰金大股東萬寶開發接手。金管會今天表示，此案是否符合產金分離原則，會進一步了解交易結果及未來相關架構。

泰山近日火速出售持有的全家股份，由國泰金大股東萬寶開發接手，引起泰山大股東龍邦不滿，質疑該筆交易黑箱作業、合法性可疑，並質疑國泰金是否真的置身事外，還是有規避產金分離的疑慮，呼籲主管機關嚴查。

金管會銀行局主秘侯立洋今天在例行記者會表示，依照公開資訊，全家最大股東是日商，持有全家45%，萬寶持有19.4%，萬寶又持有國泰金15.86%，此案是否符合產金分離原則，金管會將進一步了解，包含交易結果及交易未來架構等。

為落實產金分離政策，金管會訂有相關法律規範，第一，金控或銀行董事長及總經理不可擔任非金融事業董事長、總經理或職責相當之人；第二，金控及銀行對單一非金融相關事業投資比率不可超過5%；第三，針對要持有金控或銀行股權超過10%的股東，必須經主管機關審查，審查重點包括產金分離。

侯立洋強調，「產業經營會不會波及金融業健全，是我們在意的點」，至於此案是否有違反產金分離原則，金管會要待了解個案投資情形及未來經營，是否會影響金融業健全發展後，才能進行判斷。（編輯：林淑媛）1111215